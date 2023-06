Un’avventura per i bimbi Storytelling con la scuola bilingue

Un’avventura per i più piccoli all’insegna della lettura in inglese. Oggi dalle 10.30 alle 11.30, alla libreria Ma Mondadori Bookstore nel centro commerciale Aurelia Antica, a Grosseto, è in programma un evento di storytelling per bambini. Una delle docenti delle Scuole (d’infanzia e primaria) bilingue di Grosseto, Ms. Krystal, madrelingua inglese, leggerà il racconto "The very hungry caterpillar" e intratterrà i piccoli ospiti con attività didattiche coinvolgenti. Questo evento è perfetto per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.