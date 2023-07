Una storia lunga 50 anni Distilleria Nannoni, doppia festa Sempre con lo "spirito" giusto

C’erano due date da celebrare e un traguardo storico da condividere con gli amici e con il territorio dove tutto è nato, la Maremma. E poi – ma non è stata una scelta studiata a tavolino, bensì casuale – il tutto è stato reso ancora più particolare dal santo che sabato scorso veniva festeggiato sul calendario: Santa Priscilla. A Priscilla Occhipinti quest’ultimo particolare lo ha ricordato Luciana Tosti Pollini, ovvero Argia, nel corso della serata (con partecipazione gratuita, come sempre accade per questi eventi) organizzata dalla Distilleria Nannoni. Circa 500 le persone invitate che hanno condiviso i 50 anni della fondazione della Distilleria, i 25 anni di attività di Priscilla Occhipinti e le 200 medaglie oro e doppio oro ottenute dai prodotti nelle fiere e rassegne in ogni parte del mondo. Traguardo che già da tempo ha fatto salire Priscilla Occhipinti sul gradino più alto del podio dei maestri distillatori a livello mondiale.

"Ma ho voluto che fosse un appuntamento pensato come una festa di compleanno, più che celebrativo in sé – dice Occhipinti – e ho voluto anche che che accanto a noi ci fossero aziende fornitrici locali che, anche loro, portano il nome della Maremma nel mondo grazie ai loro prodotti di eccellenza. Io credo molto nelle sinergie, perché così facendo possiamo crescere sempre più e sempre più promuovere il territorio nel quale lavoriamo".

Tanti gli attestati di stima e di riconoscimento arrivati durante la serata, anche da parte delle Istituzioni (presenti i sindaci di Grosseto, Castiglione e Civitella Paganico e il presidente della Proloco di Grosseto) e di Luca Bracali, fotoreporter di fama mondiale che ha fatto volare il suo drone ("abituato" a vulcani, ghiacciai e deserti) sul giardino della Distilleria. "Voglio ringraziare le mie socie Rossana e Morena e tutta la mia famiglia – dice Priscilla Occhipinti – per la felicità di vivere questo momento con mio figlio Flavio che, chissà, un domani potrebbe prendere il mio testimone".