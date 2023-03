Una start up per la Cina "A 26 anni così esporto prodotti culinari nell’estremo Oriente"

di Steven Santamaria

Niccolò Del Mastio, giovane imprenditore di 26 anni, originario di Poggibonsi ma residente a Grosseto, ha lanciato una Start Up di export con la Cina. "Io – dice Niccolò Del Mastio – ho studiato lingue orientali al Cà Foscari di Venezia e ho avuto la fortuna di andare in Erasmus in Cina, sia in triennale che in magistrale. Stando lì, ho avuto modo di appurare che la cultura made in Italy, non fosse proprio conosciuta in dettaglio, ma solo a grandi linee". Quindi, durante il suo secondo Erasmus, Del Mastio ha deciso di promuovere alcuni prodotti italiani: "Volevo portare un po’ della nostra cultura in Oriente – continua – e con il tempo mi ci sono appassionato sempre di più. Il mio obiettivo iniziale era rimanere a vivere in Cina, poi però è arrivato il Covid e quindi sono dovuto tornare in Italia. Successivamente, dopo la laurea, ho iniziato a lavorare in una start up di export, sempre con la Cina, dove ho conosciuto i miei attuali soci. Lì abbiamo notato che dalla Cina c’era una grande richiesta per il food and beverage". Questa prima start up fallì e Niccolò decise, insieme ai suoi colleghi, di aprire una loro azienda di export: "Avevamo imparato tanto dove lavoravamo – continua – quindi abbiamo deciso di aprire a marzo 2022 ‘China Link’, basata su prodotti culinari italiani. Abbiamo lanciato questa start up, in un momento delicato poiché in Cina la situazione Covid, ancora ora, è tutt’altro che superata. Il nostro obiettivo è quello di creare un ponte fra le aziende del food and beverage italiane e importatori cinesi. Questa è un innovazione per la Cina, dato che lì è molto difficile farsi notare come produttore straniero. Purtroppo, soprattutto dal 2022, c’è una forte chiusura per esportare in Cina e ci vuole una registrazione doganale. Noi, professionisti per la Cina, facciamo da intermediari e abilitiamo al mercato le varie aziende. In poche parole, ne curiamo ogni singolo aspetto, dalla registrazione alla traduzione delle varie schede prodotto, così da abilitarle al mercato cinese. Ci occupiamo anche di curare gli aspetti grafici e facciamo analisi di posizionamento o di mercato. Le tuteliamo anche con la protezione e la sicurezza del marchio. Inoltre, troviamo loro acquirenti cinesi".

Ma l’obiettivo attuale di Niccolò è incentrato sul territorio toscano e maremmano: "Mi piacerebbe – spiega – portare la Toscana in Cina. Ora come ora, sono focalizzato sull’olio di oliva. Per questo tipo di prodotti serve anche il controllo dell’Asl per la dogana. È uno step, questo, che spesso ne fa rallentare l’esportazione. I nostri vini ad esempio sono molto in crescita nel mercato orientale, però vorrei cercare di portare anche altri tipi di prodotti". "Comunque in linea generale – conclude – la nostra cultura culinaria è conosciuta e apprezzata anche in Cina, anche se purtroppo per quanto riguarda cibi rinomati o più riconoscibili siamo secondi a Spagna e Francia, ad esempio il prosciutto è conosciuto più come ‘Jamon iberico’".