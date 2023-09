"Una rosa per Norma". Oggi si ricorda la martire istriana

Si svolgerà oggi alle 10.30 nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, l’incontro intitolato "Norma Cossetto – Un fiore che non appassisce", in ricordo della giovane italiana e istriana nell’ ottantesimo anniversario (19432023) dal suo martirio organizzata dal comitato 10 Febbraio. L’incontro, dopo gli interventi di Petrucci e Rossi (FdI), vedrà come relatore il presidente Nazionale del comitato 10 Febbraio Silvano Olmi (nella foto), che parlerà della giovane martire istriana che dopo aver subito inaudite violenze, venne gettata in una foiba.