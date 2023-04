Una realtà che sembra lontana da noi

"Tu sei i libri che leggi non le canne che fumi".

Questa è la frase che più ci ha colpiti durante l’incontro con alcuni ragazzi ospiti del Centro di Solidarietà dell’Amiata che ha sede ad Abbadia San Salvatore, perché non è stata detta da familiari o insegnanti, ma da chi ha provato sulla propria pelle le drammatiche conseguenze delle sostanze stupefacenti.

Ascoltando le storie raccontate siamo rimasti stupiti da come la dipendenza da questo tipo di sostanze abbia stravolto loro la vita: l’allontanamento dagli affetti più cari e l’isolamento sociale sono state le conseguenze che più ci hanno fatto riflettere.

Più volte questi ragazzi che abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare ci hanno detto con commozione di non cedere alla tentazione di provare queste sostanze e di vivere al meglio la nostra vita.

Attraverso questa esperienza, quindi, anche noi siamo venuti in contatto con una realtà che prima ci sembrava distante, ma che invece può avvicinarsi con facilità a noi se di fronte a tale pericolo non riusciamo a dire "NO!"