Una ragazzina si ferisce durante una regata

Incidente ieri pomeriggio nelle acque di Cala Galera. Si stava allenando quando qualcosa è andato storto ed è caduta in acqua. Nel pomeriggio di ieri si sono vissuti momenti di paura a seguito di un incidente accaduto su una barca a vela e che ha visto protagonista una ragazzina. La giovanissima atleta stava praticando una regata di allenamento davanti alla Feniglia, più precisamente a Cala Galera quando, a causa di una manovra sbagliata è caduta in acqua. Ad aver generato molta paura impaurito a chi ha assistito all’incidente è stato l’urto che la ragazzina ha avuto con l’imbarcazione, prima di finire in mare. Subito è stata recuperata da un’imbarcazione di supporto, ed è stata portata a terra. Sul posto ad attenderla c’era un’ambulanza della Croce Rossa che ha portato le prime cure alla ragazzina e quindi, successivamente, l’ha trasportata all’ospedale per effettuare tutti gli accertamenti.

Dalle prime visite è emerso

un quadro sanitario rassicurante per la ragazzina.