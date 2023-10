Una raccolta di firme per il salario minimo

All’ufficio Urp del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per "Disposizioni in materia di salario minimo", la nuova norma della gazzetta ufficiale pubblicata il 20 maggio. Ad organizzare la raccolta di firme è l’Unione Sindacale di base. Le firme potranno essere raccolte entro venerdì 29 dicembre all’ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45. Si tratta di una delle questioni affrontate dal dibattito politico negli ultimi tempi che riguarda l’introduzione di un salario minimo adeguato per i lavoratori, anche a seguito della presentazione da parte della Commissione europea di una direttiva sul tema, definitivamente approvata lo scorso 14 settembre 2022, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore.