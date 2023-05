Una quercia di Slavonia regalata alla chiesa di San Paolo della Croce

Il dipartimento Ambiente del Lions Toscana, guidato da Ezio Puggelli, con il progetto "Citta Verde" ha permesso di mettere a dimora 100 piante in 10 città della Toscana, grazie alla donazione da parte del vivaio "Favilli Rinaldi Srl". A Follonica si è preferito una pianta adulta che permetta di ombreggiare la parte di fronte l’ingresso della chiesa San Paolo della Croce. Nei giorni scorsi è stata piantata una quercia di Slavonia (quercus robur) vecchia di oltre dieci anni: la consegna è stata effettuata dal presidente del Lions Club Alta Maremma Maurizio Spagnesi a don Gregorio Bubik, parroco della chiesa. Il ringraziamento del Club va alla ditta Favilli per la fornitura e a Paolo Stefanini per la consulenza. Questo intervento non si esaurisce qui, infatti il Lions ha presentato al Comune un progetto di riqualificazione urbana che prevede la creazione di un "Giardino Biblico", un percorso all’interno di un giardino botanico ispirato all’Antico e al Nuovo Testamento con la messa a dimora di 24 piante di natura diversa. "Il Lions ha così sottoscritto un patto con l’ambiente – ha detto il presidente Spagnesi – nel totale rispetto dell’articolo 9 della Costituzione, appena modificato ed approvato dal Parlamento, che recita: ‘La Repubblica … tutela l’Ambiente, la Biodiversità e gli Ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni’". Il Lions nei giorni scorsi aveva promosso anche in due Istituti Comprensivi di Follonica la realizzazione del Concorso "Un Poster per la Pace", voluto dal Lions International in tutto il mondo: la Scuola media Bugiani (dirigente Paola Brunello) ha partecipato con 14 classi e 330 studenti e la Scuola Media Pacioli (dirigente Elisa Ciaffone) con 10 classi e 214 studenti. I vincitori, uno per ciascun Istituto, sono stati selezionati da una commissione formata dal presidente Maurizio Spagnesi, dal Censore Ezio Puggelli, dai docenti di artistica delle due scuole e dal noto pittore Giuliano Giuggioli.