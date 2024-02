Una provincia di anziani. Analisi universitaria: "Ora serve un modello per nuove strategie"

In "bilico". Dove il benessere e lo sviluppo non sono più scontati. Ecco perchè la provincia di Grosseto ha bisogno di un cambio di passo. Da qui nasce l’esigenza di un nuovo studio che è stato commissionato dalla Provincia, lo scorso maggio, ad un gruppo di lavoro composto da ricercatori di tre diversi atenei: Valerio Cutini, Simone Rusci e Alessandro Santucci, del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Pisa si sono occupati degli aspetti territoriali e infrastrutturali; Tomaso Pompili, dell’Università di Milano Bicocca, ha curato le analisi economiche; Ettore Donadoni e Marco Voltini, del Politecnico di Milano, hanno curato le analisi geografiche. Il quadro che emerge è sostanzialmente quello conosciuto: una provincia con il più alto indice di vecchiaia della Toscana, un territorio molto esteso con una bassissima densità abitativa, parcellizzato al suo interno a causa delle distanze da un centro abitato all’altro, e della carenza infrastrutturale. A questo si aggiunge una forte disparità territoriale tra la costa e l’entroterra, dovuta alla concentrazione della popolazione e delle attività economiche sulla costa. Per superare queste criticità, lo studio propone un nuovo modello interpretativo del territorio per dorsali finalizzato a sviluppare strategie che colleghino l’entroterra alla costa superando il precedente modello interpretativo basato sulle città, su cui si sono conformate in questi anni tutte le politiche territoriali. Alcuni numeri: la provincia di Grosseto ha l’indice di vecchiaia più alto in Toscana, che a sua volta una delle regioni italiane più vecchie: per ogni 100 ragazzi di età inferiore a 14 anni 265 persone in provincia hanno oltre 65 anni, a fronte dei 220 nella regione e dei 188 in Italia. Ha una popolazione ridotta: è all’85° posto in Italia per popolazione, con ampia superficie e di conseguenza una densità abitativa tra le più basse. La bassa densità si traduce in difficoltà di relazione tra persone e tra imprese. Ed è dalle opportunità di relazione che nasce lo sviluppo economico. Il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva, espresso dall’indice di dipendenza strutturale, è in provincia il più elevato della regione: per ogni 100 occupati risultano attualmente a carico quasi 65 persone.

La percentuale di famiglie in condizioni di vulnerabilità totale e finanziaria nella provincia di Grosseto è la più alta della Toscana (rispettivamente 12,95% e 25,90% nel 2021). Emerge da questi dati e si consolida la percezione di un quadro complessivo di contrazione, spopolamento, impoverimento, distanza, ma soprattutto diversità, ciò che rende la provincia di Grosseto una Toscana altra, lontana non solo fisicamente dal resto della regione. Rispetto alla Toscana la provincia è sottodotata di titoli di studio terziari (post diploma), mentre il precedente ritardo sui titoli di studio secondari (diploma) è stato colmato. Su scala provinciale sono individuabili 3 cluster produttivi: il primo è il polo industriale del Casone di Scarlino, unico polo industriale della provincia. Sempre nella zona nord è possibile riconoscere un interessante cluster di imprese che si occupano di automazione elettronica. Con caratteristiche analoghe a quello di Follonica si sta formando a Grosseto un terzo cluster di imprese ad elevato livello tecnologico operanti nel settore della meccanica.

Matteo Alfieri