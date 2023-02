Una pagina speciale con tutti i vostri messaggi d’amore

Torna puntuale come ogni la Festa di San Valentino. E cosa c’è di più bello che scrivere o leggere parole d’amore dal proprio innamorato o dalla propria innamorata?

Allora forza, scrivetecele, queste frasi, dedicate un dolce pensiero a chi amate. Scrivetele e mandatecele per mail all’indirizzo [email protected] e noi le pubblicheremo mercoledì prossimo, il giorno di San Valentino, in una pagina speciale.

Sarà un modo semplice ma al tempo stesso delicato per fare una "carezza" al proprio partner, perché saranno parole che arriveranno al suo cuore passando attraverso l’anima dei minuti, dei giorni, dei mesi o degli anni trascorsi insieme. Un regalo diverso dal solito, o forse anche più di un regalo. Un abbraccio scritto, dentro al quale ci sarà la forza di un sentimento che non può essere mai dato per scontato.