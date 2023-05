"Una notte quasi insonne"

Da assessore al Bilancio a sindaco il passo è stato breve per Stefania Ulivieri, 53 anni, laureata in Economia e commercio. Il suo rivale, Andrea Maule, che ha ottenuto un ragguardevole risultato con 1.679 voti (45,72%) ed è stato protagonista di un gesto di assoluta cortesia salendo, una volta compreso che la vincitrice era lei, a fare i complimenti ed auguri nella sede elettorale. Atteggiamento gradito dalla Ulivieri che ha confermato come la campagna elettorale è andata avanti nel massimo rispetto e nella correttezza assoluta.

E la prima notte da sindaco?

"Ho dormito davvero poco. Ho pensato alle cose da fare, come le assunzioni per integrare l’organico dei dipendenti comunali, e alla costituzione, molto attesa, della Commissione comunale per le frazioni. Non ho ancora fissato la data per la convocazione del primo Consiglio comunale. Sono passate poche ore dalla mia elezione e ancora devo fare mente locale agli impegni che mi aspettano".

E tra queste, ci sono le nomine di vice sindaco e assessori.

"Ripeto ancora non ho posto attenzione a questo problema e non voglio anticipare niente. Quando sarà il momento svelerò la sua composizione ma per ora non chiedetemi nulla".

Il fatto che abbia voluto nella lista tante donne fa pensare che anche la Giunta si colorerà molto di rosa, se non altro anche perché lei era assessore alle Pari Opportunità nella giunta Biondi. La sindaca adesso ha dieci giorni di tempo per convocare il Consiglio. In quell’occasione presterà giuramento e farà conoscere coloro che saranno i suoi più stretti collaboratori per i prossimi cinque anni da sindaco. I consiglieri che andranno a sedere sui banchi della maggioranza sono Daniele Tonini, Francesca Mondei, Massimo Borghi, Giulio Querci, Caterina Marisca, Patrizia Scapin, Simon Brunetti e Silvia Rossetti.

Roberto Pieralli