Una mostra itinerante Tatti, scatti storici

Il "Comitato Turistico Tatti" ha realizzato una mostra fotografica sulle mansioni e sui mestieri che alcuni abitanti di questo antico e piccolo borgo del Comune Massa Marittima hanno esercitato nel corso della loro vita paesana. Per il momento, non sono rappresentati tutti, ma questo vuole essere solo l’inizio di una mostra ancor più ampia che sarà ampliata nelle prossime stagioni. La mostra sarà visibile fino a metà del mese di settembre in maniera itinerante per le vie del paese. Si tratta della prima esperienza che gli organizzatori hanno in mente. A pensare all’idea è stato il Comitato Turistico" di Tatti, un gruppo di persone che viene nel piccolo borgo soltanto durante l’estate e vuole cercare di rinforzare, con iniziative che affondano le proprie radici nel passato, quel legame tra la gente e il territorio che è uno dei collanti più importanti per ogni comunità.