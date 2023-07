"Una mattina come tante" per un appuntamento da non perdere. Domani 18.30, alla biblioteca "La Piccola" di Capalbio si terrà la presentazione del libro "Una mattina come tante. Il coraggio di una donna" di Sabrina Cionini. "Sarà un’occasione – commenta Patrizia Puccini, assessora con delega alle Pari opportunità – per riflettere ancora una volta sulla drammatica situazione che il nostro Paese vive in tema di violenza di genere. Ringrazio la commissione, l’associazione Olympia de Gouges e la Fondazione, per la preziosa collaborazione che ha permesso l’organizzazione dell’evento, a beneficio di tutta la comunità".