Una mappa sonora di Follonica da fruire in "conduzione ossea"

Immaginate di muovervi in uno spazio urbano, un’area archeologica, un bosco e poter sentire i suoi che state effettivamente ascoltando e quelli che raccontano del luogo nello specifico. È possibile grazie all’ascolto ecologico e alle cuffie a conduzione ossea che, invece di isolare l’ascoltatore dalla realtà esterna, creano un doppio strato sonoro andando a lavorare, direttamente, sull’orecchio interno. Sullo sviluppo di questa tecnologia e sulla possibilità di offrire esperienze immersive ipoteticamente in ogni luogo del mondo, lavora da tempo Andrea Gozzi, musicologo, musicista e ricercatore follonichese, con l’azienda di cui è cofondatore, Mezzo forte. E proprio Mezzo forte ha lanciato, nelle ultime settimane, una campagna di crowdfunding per finanziare la piattaforma Agami. "Agami – ricorda Gozzi – dà la possibilità di ascoltare i contenuti sonori di un luogo, mettendo il fruitore in condizione di vivere un’esperienza di ascolto immersiva e sicura".