Una lista civica che raggruppa l’opposizione

Se dalle opposizioni tutto tace e ancora non si è delineato un quadro certo per le prossime amministrative in casa della maggioranza le cose non vanno meglio ed anzi si raccolgono fermenti soprattutto all’interno del Pd. Per quanto attiene le forze di opposizione tutto naviga ancora tra varie ipotesi che vanno da un raggruppamento civico sostenuto da varie forze politiche o a coalizioni-alleanze che fanno riferimento alle anime politiche che orbitano nella città del Balestro. Non è da escludere nulla: da un proliferare di liste che vanno dal centrodestra, all’estrema sinistra del Pci, ad una civica sino ad arrivare ad un raggruppamento centrista in casa dei Repubblicani, tutte soluzioni andrebbe a costituire un mix che favorisce l’attuale maggioranza di governo, rendendo facile la conferma e potrebbe scacciare qualche problema in casa Pd. Si fa largo anche un raggruppamento civico largo che potrebbe catturare l’attenzione di tanti delusi e quella di associazioni come Fare. I riflettori di molti sono puntati anche sul Pd che è l’unico traino sul quale poggia la coalizione che governa Massa Marittima. Il candidato sindaco è quello più parlato e gettonato e con la possibilità del terzo mandato si fa avanti l’ipotesi del Giuntini Ter: si parla comunque di un duello tra il vicesindaco Giovannetti e l’assessora Marconi cui si era aggiunta l’ipotesi di Lidia Bai. Giuntini, dalle voci raccolte, non ha escluso né confermato nulla su un possibile terzo mandato. Ma le carte in tavola ben presto dovranno essere messe.