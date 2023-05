Una legge per il castagno Incontro con Simiani sulla proposta a Roma

Venerdì sera, in sala consiliare, incontro per discutere la proposta di legge sul castagno, avanzata dal deputato Marco Simiani. L’evento è stato organizzato dal Pd dell’Amiata, con la partecipazione di associazioni locali e imprenditori del settore. In sala anche rappresentanti delle istituzioni, presenti il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini e il sindaco di Seggiano e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana Daniele Rossi. Molti i castanicoltori arcidossini e di Monticello Amiata giunti all’appuntamento. La discussione si concentrata sull’importanza della castanicoltura per l’economia locale e sulle possibili opportunità offerte dalla nuova legge. "Sono stati illustrati i punti cardine della proposta di legge presentata dal deputato Pd Simiani – ha ricordato Federico Badini, coordinatore Pd Amiata -. Si tratta della prima legge in Italia sul castagno e questa si concentra inoltre sulla cura del territorio, la protezione e la valorizzazione della filiera, ovvero dalla raccolta del frutto fino alla valorizzazione dei prodotti". Un focus è stato fatto anche sui benefici ambientali legati alla coltivazione di castagne, come la preservazione dei boschi e la lotta al dissesto idrogeologico. "Gli imprenditori – ha ricordato Simiani – hanno sottolineato l’importanza di avere un quadro normativo chiaro e stabile per poter investire e sviluppare le proprie attività, mentre le associazioni locali hanno espresso la loro disponibilità a collaborare per una gestione sostenibile delle risorse". "Su questo tema è dal 2017 - ha concluso Badini - che ci lavoriamo ed è grazie al Partito Democratico che questo tema è arrivato in parlamento".

Nicola Ciuffoletti