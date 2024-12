Una giornata di regali per i bimbi di Pediatria

Giornata di sorrisi ed emozioni al reparto di Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico di Grosseto: L’occasione è stata la donazione di giochi ai piccoli pazienti. In rappresentanza del questore di Grosseto Claudio Ciccimarra, gli agenti della Polizia hanno incontrato i professionisti dell’ospedale Misericordia. "Ringraziamo gli agenti per questa visita – dice la direttrice della Pediatria Susanna Falorni – per i bambini è sempre una bella sorpresa ricevere doni e i gadget portati dal personale della Polizia". "Ringraziamo il Questore e tutti gli agenti che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza fuori e anche dentro il nostro ospedale – ha aggiunto il direttore del presidio Michele Dentamaro –. Questa iniziativa è ormai un momento particolarmente apprezzato dai piccoli, dalle famiglie e da tutta la comunità ospedaliera".