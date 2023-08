Una giornata dedicata ai giochi popolari per rievocare il "Volo della capra"

Il paese di Santa Fiora si prepara all’appuntamento con la storia e le sue rievocazioni. La Contrada di Santa Fiora con il patrocinio del comune di Santa Fiora organizza sabato in occasione della rievocazione del "Volo della capra", un’intera giornata dedicata ai giochi popolari. I giochi iniziano alle 16.30 mentre alle 19.30 è in programma la rievocazione dell’antico rituale del volo della capra. In piazza Sant’Agostino si disputerà un torneo di braccio di ferro, in Piazza dell’Olmo si giocherà a morra, accostino, in piazza San Michele è in programma la corsa pastasciutta, mela, mela fidanzati, in piazza Arcipretura la corsa con l’uovo, in via Carolina la corsa con il cocomero, in piazza Sant’Agostino il tiro alla fune, totara, buca e piazza del Suffragio il tiro con l’arco per bambini.