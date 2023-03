Una foto a scuola dopo 40 anni Quando l’amicizia cancella il tempo

Se fossero stati "semplicemente" compagni di scuola, la foto qui accanto non sarebbe mai stata scattata. In realtà, quindi, dentro alla 5 D dell’Istituto tecnico commerciale "Fossombroni" nell’anno scolastico 198283 c’era molto di più e c’era qualcosa costruito nell’arco dell’intero quinquennio. C’era amicizia vera, c’era complicità per aiutare i compagni inventandosi il modo di suggerire durante le interrogazioni e passare compiti, c’era la voglia di andare avanti tutti insieme. E soprattutto mancava una cosa: l’invidia.

Bella questa classe, bellissimo il rapporto che ancora oggi – a distanza di 40 anni dall’esame di maturità – tiene legati gli ex studenti. La foto è stata scattata venerdì sera all’interno della scuola, poco prima di andare (di nuovo) a cena tutti insieme. Perchè a tavola non si invecchia e questa amicizia, evidentemente, da tavola non si alza mai.