Una folla per l’addio a Simone Turini

Un lungo applauso ha salutato l’uscita dalla chiesa del feretro di Simone Turini, l’imprenditore e politico, morto il giorno di Ferragosto dopo una lunga malattia. Ieri mattina nella chiesa di San Paolo della Croce si sono svolti i funerali alla presenza dei familiari, amici e colleghi. Presente anche l’Amministrazione comunale con il sindaco Andrea Benini. "Turini – ha detto il primo cittadino visibilmente commosso – è stato un imprenditore lungimirante, innamorato della politica e con una grande passione per la sua Follonica". Fondatore dell’Elettromar, una delle aziende di automazione più dinamiche d’Italia (lavora negli States, ma anche in Inghilterra e in tutto il resto d’Europa). Turini è stato anche consigliere comunale di opposizione e nel 2009 aveva vestito anche i panni del candidato a sindaco portando il centrodestra, schieramento al quale apparteneva, ad uno storico risultato con il ballottaggio, poi vinto dalla sua avversaria Eleonora Baldi.