Una finestra le cade in testa a Manciano: ferita turista

Disavventura per una turista ieri mattina a Saturnia. La donna, che si trovava nella località mancianese, è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una finestra. L’incidente è accaduto all’interno di un locale pubblico del paese collinare. La cinquantenne si trovava all’interno del bagno quando, per cause ancora da chiarire, una finestra le sarebbe caduta in testa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del servizio emergenza di Manciano, la signora è stata quindi trasportata al Pronto soccorso per accertamenti ma non si è trattato di nulla di grave. Per lei solo tanta paura e nulla di più.

Nel pomeriggio invece una donna è stata trasferita in ospedale dall’elisoccorso Pegaso dopo una brutta caduta in casa. La donna si trovava a Santa Fiora. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Castel del Piano con infermiere del 118 a bordo. Gli operatori hanno attivato anche Pegaso che ha trasportato la paziente al Pronto soccorso del Misericordia di Grosseto per accertamenti.