Una fiaccolata per Nicolas. L’abbraccio delle comunità amiatine alla sua famiglia

Una commozione forte alla partecipata fiaccolata, tenutasi l’altra sera in ricordo di Nicolas il corriere 44enne, scomparso il 22 maggio dopo la rapina di un carico di pregiate borse, per poi essere brutalmente ucciso e gettato in un pozzo, con il furgone dato alle fiamme e le borse finite in chissà quale mani. Una bruttissima storia che ha coinvolto le popolazioni dei paesi dell’Amiata. I cittadini di Abbadia San Salvatore dove Nicolas abitava con la moglie Carolin e il figlio Gabriel; Piancastagnaio dove ha sede la ditta per la quale lavorava, Arcidosso e Castel del Piano, i due comuni dove si sono verificati i delittuosi fatti e dove risiedono i tre sospettati dei pesanti reati finiti in carcere. Quattro comuni ma l’altra sera alla fiaccolata per Nicolas c’erano anche i primi cittadini di Santa Fiora e un delegato del sindaco di Castiglione d’Orcia.

Insomma una iniziativa che ha coinvolto e commosso i paesi amiatini. "Non dobbiamo permettere – ha detto il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini – che questi fatti, estranei alla nostra cultura, si ripetano e vìolino le nostre coscienze, urtandole nel profondo. L’impegno dell’amministrazione è e sarà essere sempre vicino alla famiglia, nelle necessità di oggi e di domani, perché la gravità del fatto va oltre ogni luogo e ogni tempo". Alla fiaccolata era presente anche il padre del povero Nicolas. Circa duecento persone hanno sfilato per il breve tragitto che da via Roma, dove ha sede il palazzo comunale, porta all’Abbazia.

Qui si è svolta la Santa messa celebrata dal parroco don Antonio. "Che Iddio – ha esclamato – sostenga con forza spirituale la famiglia colpita da questo lutto e sia vicino all’anima di ogni persona, affinché mai più si possano ripetere episodi del genere". Ora è atteso il nulla osta della procura della Repubblica di Grosseto per le esequie. La famiglia non ha ancora deciso dove si terranno. Molto probabilmente ad Abbadia San Salvatore, nel paese che ha ospitato Nicolas. Poi, e questa pare una decisione già presa, il suo corpo verrà cremato.

Massimo Cherubini