Una festa solidale con "L’Altra Città" Sette volontari in Kenya

Al D-Park è stata presentata la nuova iniziativa dell’associazione L’Altra Città Nel Mondo. Sette volontari guidati da don Enzo Capitani partiranno l’11 aprile per il Kenya per andare nelle missioni delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Là troveranno ad accoglierli Suor Silvia Polidori, una missionaria grossetana da anni presente in Africa. Il viaggio sarà l’occasione per portare la solidarietà della comunità di Grosseto, ma anche per osservare i progetti sostenuti degli amici dell’associazione.