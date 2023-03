Una discarica a cielo aperto Rifiuti e una vasca da bagno nella zona dei Laghi a Roselle

Una discarica a cielo aperto. E’ quella che si sono trovati di fronte alcuni cittadini che sono passati in via dei Laghi, nella zona di Roselle. Questa volta però, i furbetti dei rifuiti hanno esagerato. Non solo rifiuti di ogni genere (dalla plastica al ferro a residui di murature a pancali e sacchi neri pieni di qualsiasi cosa), c’era anche una vasca da bagno, retaggio di un bagno demolito. Ma non solo. Abbandonate ai lati della strada anche delle bombole del gas, vecchi pneumatici, una sedia e chissà cosa altro. Non si esclude che sia stato un dipendente di una ditta edile che invece di dirigersi verso la discarica, ha preferito abbandonare tutto in uno spazio pubblico, per il momento diventato inaccessibile anche ad un’auto che volesse fermarsi per una sosta. Immediate le segnalazioni a Sei Toscane al Comune. "Incivili, non ci sono altre parole per descrivere quello che è successo – dice una donna che abita nella zona –. Sono probabilmente arrivati con un camion e hanno rovesciato tutto nella notte". Non è superfluo a questo punto dunque ricordare che esiste un servizio (completamente gratuito) da parte di Sei Toscana che ritira qualsiasi tipo di rifiuto ingombrante direttamente a casa senza tirare fuori un euro dalla tasca. Ma c’è ancora chi lo ignora. Con il rischio di beccarsi una multa salata e una denuncia.