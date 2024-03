Una "Dalida" per amica. Lo sportello di ascolto della Cgil contro le molestie sul lavoro

Si chiama "Dalida" (dare libertà, diritti e autonomia) ed è il nuovo sportello della Cgil attivato promosso e finanziato dalla Commissione Europea. Un’iniziativa per dare il senso concreto dell’impegno sui temi qualificanti della parità di genere, impegnate a rafforzare i meccanismi di prevenzione e protezione delle donne da discriminazioni e molestie sessuali sul lavoro. Progetto che fa affidamento su una rete provinciale di "antenne" di monitoraggio di questi temi, composta da enti pubblici, soggetti associativi di varia natura, aziende pubbliche e private. Attivato un numero di telefono (345-2177304) gestita da operatrici appositamente formate. "Lo "sportello Dalida – spiega Monica Pagni, segretaria della Camera territoriale del lavoro di Grosseto – non nasce a caso nella nostra provincia, che ha il tasso di occupazione femminile mediamente inferiore a quello maschile di oltre 20 punti percentuali. La marginalizzazione delle donne sui luoghi di lavoro è la conseguenza di molti fattori, uno nei quali in provincia di Grosseto è la prevalenza massiccia delle piccole e piccolissime imprese. Il mercato del lavoro fortemente condizionato da stagionalità e discontinuità - conclude la segretaria – porta spesso le donne a non denunciare le molestie né i comportamenti discriminatori". Alla conferenza stampa era presente anche Barbara Orlandi, della Cgil Toscana. "La Cgil Toscana – ha spiegato– voleva qualificare il proprio impegno su una questione tanto importante quanto sistematicamente sottovalutata. Tutto questo lo dedichiamo a Dalida Angelini, ex segretaria generale della Cgil toscana recentemente e prematuramente scomparsa. Per questo abbiamo chiamato lo sportello Dalida, un acronimo che sta per "Dare Libertà, Diritti e Autonomia". Lo sportello sarà affiancato anche da una "linea verde" alla quale le donne potranno rivolgersi per ottenere informazioni. "Organizzare la rete nell’ambito del progetto #teamwork – ha chiuso Claudia Rossi, responsabile del coordinamento donne – ha comportato a monte un articolato lavoro preparatorio con la formazione di una trentina di delegate nei luoghi di lavoro e di pensionate. Nella formazione sono stati coinvolti tutti i soggetti preposti all’accoglienza e alla cura di donne vittime di molestie e violenze: una dottoressa e un’infermiera del Codice Rosa dell’Asl, la presidente dell’associazione Olympia de Gouges (casa rifugio donne maltrattate), del Codice Rosso della questura e dalla Consigliera di Parità della provincia di Grosseto. Abbiamo costituito una rete capillarmente diffusa in Maremma, con tante donne che svolgeranno un ruolo di "antenne" rispetto ai fenomeni che si muovono nel mondo del lavoro. E che saranno in grado di avvicinare e indirizzare le lavoratrici oggetto di discriminazione".