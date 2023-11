Una comunità sostenibile. Premiati i boschi amiatini

La migliore comunità sostenibile è sull’Amiata e questo grazie ai boschi dedicati al benessere forestale. Proprio per le attività messe in campo al fine di raggiungere questo obiettivo il Consorzio Forestale dell’Amiata è stato premiato ricevendo l’importante premio a Rimini nel corso della quinta edizione di Ecomondo 2023, Fiera internazionale dedicata all’economia circolare e green. Il premio voluto dalla Pefc Italia e Legambiente mette in luce i risultati più interessanti a livello nazionale ed è dedicato alle "Comunità Forestali Sostenibili" più virtuose nella gestione forestale. I boschi dell’Amiata sono fra quelli che meglio consentono di connettersi con la natura per una ritrovata energia tanto che il Consorzio Forestale dell’Amiata ha ottenuto recentemente, come primo ente in Italia, la certificazione internazionale Pefc di idoneità al benessere forestale per tre porzioni della faggeta amiatina, idonee per il "Forest Bathing" ovvero le immersioni terapeutiche o bagni in bosco. L’ambito premio arriva come sugello del grande lavoro svolto dall’ente amiatino nella gestione sostenibile e nella diversificazione ecosistemica del bosco. Legname, funghi, paesaggio, difesa idrogeologica, scrigno delle sorgenti, turismo e ricreazione ed infine benessere e terapia forestale, i servizi che può fornire il bosco amiatino per l’uomo sono innumerevoli.

L’attività del benessere forestale è la nuova frontiera fra l’attività turistica e il wellness, ovvero un nuovo servizio ecosistemico che il bosco fornisce gratuitamente ed in particolare le faggete sono fra i boschi più vocati a svolgere questa funzione. Il presidente del Consorzio Forestale Fiorenzo Caselli, soddisfatto del premio ricevuto, come miglior Servizio Ecosistemico. La premiazione per il miglior Servizio Ecosistemico a livello nazionale, ad Ecomondo è avvenuta alla presenza di Marco Bussone Presidente di PEFC Italia e Antonio Nicoletti Responsabile nazionale delle aree protette di Legambiente; il premio è stato ritirato dai tecnici del Consorzio Forestale dell’Amiata Paolo Franchi e Cristiana Contri.