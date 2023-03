"Una Commissione d’inchiesta parlamentare per la verità"

"Ricorre il tragico anniversario della strage Erasmus in Spagna in cui persero la vita tredici studentesse di cui sette italiane. Sono passati sette anni ma ad oggi il processo per individuare i responsabili non è ancora iniziato ed alle famiglie delle vittime va il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Per questi motivi abbiamo presentato alla Camera una proposta bipartisan per istituire una commissione parlamentare di inchiesta". E’ quanto dichiarano in una nota congiunta i firmatari del documento Marco Simiani, deputato Pd; Erica Mazzetti e Fabrizio Rossi Fi, Elisa Montemagni, Lega; Andrea Quartini, M5S; Maria Elena Boschi, Iv e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. "Vanno chiarite le responsabilità - aggiungono -, che non possono ricadere soltanto sull’autista, e le evidenti mancanze di tutti soggetti coinvolti. Chiediamo che questa proposta venga subito calendarizzare ed approvata, per dare al Parlamento tempi adeguati per effettuare un’indagine approfondita".