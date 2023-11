Una cena solidale. L’impegno per i progetti Abio

Giovedì 14 dicembre nell’Istituto Enogastronomico "Leopoldo II di Lorena", in via Meda, a Grosseto, si svolgerà la cena di beneficenza con la raccolta fondi da devolvere all’Abio, l’Associazione per il Bambino in ospedale. In particolare, il ricavato delle iscrizioni alla cena andrà a finanziare il progetto "Il Bambino al centro" che consiste in un’importante opera di umanizzazione pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia. Per informazioni inviare una mail all’indirizzo [email protected]