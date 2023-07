Una cena all’Auser per solidarietà

All’Auser di Massa Marittima si è svolta la cena organizzata dai cacciatori di Massa Marittima e di Follonica con l’obiettivo di raccogliere fondi per attività sociali e a fondi da destinare all’Emilia Romagna. Il centro sociale ha fatto il pieno con una grande partecipazione di persone che hanno contribuito al successo della serata come dimostra la sala era piena. A dimostrazione della sensibilità del tessuto cittadino anche chi non ha partecipato ha voluto contribuire all’iniziativa inviando il proprio suo contributo. I fondi raccolti verranno destinati all’aiuto di una famiglia in difficoltà, al sostegno di una struttura che ospita persone con problematiche psichiatriche e all’acquisto di 100 pernici da liberare nei territori idonei in modo da contribuire all’insediamento di nuova fauna. Gli organizzatori stanno prendendo contatti con le varie associazioni in modo da organizzare una delegazione.