Una bella estate di spettacoli. Bilancio sulla stagione e sugli eventi

Queste prime piogge di Settembre sull’Amiata rappresentano il sipario che chiude gli eventi estivi. Quindi è periodi di bilanci prima di una nuova stagione, l’autunno, ricca di appuntamenti. Lo fa il comune di Arcidosso sulla seconda edizione di Arcidò, da poco terminata. Musica, animazione, enogastronomia, parole, spazi per tutti adulti e bambini. Una formula quella di Arcidò che è piaciuta ad oltre quattromila persone. Il Comune guidato dal sindaco Jacopo Marini insieme a tantissime associazioni e aziende del territorio, ha organizzato dal 21 al 25 agosto e il 30 e 31 agosto, un contenitore di eventi. "Con Arcidò abbiamo cercato – commenta il sindaco Jacopo Marini – di trasformare Arcidosso in un luogo da vivere in più modalità, abbiamo offerto diverse letture di come siamo a tutti coloro che hanno desiderato incontrarci. È stato un piacevole successo! Credo che molto sia dovuto alla formula fatta di contenuti integrati, una serie di esperienze che sono innanzitutto piaciute alla gente di Arcidosso che li ha resi ancor più belli". Poi ha proseguito: "Insieme alle nostre capacità, ai prodotti del territorio, abbiamo fatto vedere la sensibilità e il nostro cuore durante – commenta - tutti i giorni e soprattutto nel concerto dedicato a Gonippo e nell’altro per Adriano Crescenzi. Voglio ringraziare pubblicamente Simone Cristicchi per il momento indimenticabile che ci ha regalato, e perché in un evento ha dimostrato quanto il nostro paese sia unito e forte. Grazie anche alla Ensamble Simphony Orchestra che ci ha fatto volare con le note di Morricone". Un commento anche sulla nuova piazza. "Piazza della Riconciliazione ci ha dato qualcosa in più – ha spiegato Marini -. Questo luogo riconquistato alla comunità è espressione concreta delle scelte di governo compiute tutte insieme con la giunta comunale. Tutti hanno contribuito a creare Arcidò: collaboratori fondamentali sono stati il consigliere comunale Daniele Bechini e Filippo Mazzi presidente della Pro Loco, che, insieme alla vicesindaca Rachele Nanni hanno fatto crescere la Pro Loco di Arcidosso, coinvolgendo tantissimi giovani del comitato cantinieri, organizzatore delle cantine enogastronomiche della Festa della castagna". Essenziale la collaborazione con il Distretto biologico del vino Montecucco e la sensibilità, la competenza professionale di Ugo Quattrini e il contributo delle associazioni che quest’anno si sono aggiunte - oltre alle ragazze del Chissà Dove e al Comitato cantinieri - ovvero la Marcia del Capercio, la Street band, il Circolo tennis.