"Un uovo di Pasqua per la pace" ai bambini

Trenta uova di cioccolato sono state destinate alle famiglie bisognose del territorio e a consegnarle è stato il sindaco Francesco Limatola. È questo il frutto del progetto "Un uovo di Pasqua per la pace", promosso dai Condor 81ers, Comitato provinciale Pgs e Podistica grossetana Maremma per regalare un sorriso a bambini e famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà. "Vogliamo cercare – dicono i promotori dell’iniziativa –, anche in quest’occasione speciale qual è la Santa Pasqua, di far sentire meno soli e più amati i bambini in difficoltà della nostra società". Le famiglie che riceveranno questo dono, sono state individuate grazie alla collaborazione dei servizi sociali, delle parrocchie e delle associazioni aderenti al progetto. "Un ringraziamento alle associazioni che hanno aderito al progetto", ha detto Limatola.