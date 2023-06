"Un tavolo sul bullismo" Mozione di Bernardini

Cyberbullismo e Challenge, i nuovi pericoli per gli adolescenti. "Ritorniamo a parlarne in sala consiliare con una mozione che promuove il contrasto di questi due fenomeni". Inizia così Rita Bernardini, consigliere del gruppo Misto in Comune a Grosseto che ha presentato una mozione. "Anche la parte politica deve dare un contributo concreto per abbattere ogni forma di violenza, online ed offline – ha detto – Dobbiamo sensibilizzare le nuove generazioni e dare voce ad una piaga sociale ancora oggi troppo diffusa. Prestare attenzione ad eventuali cambiamenti di comportamento degli adolescenti: chiusura, mancanza di comunicazione, atteggiamenti aggressivi immotivati, insonnia, inappetenza, variazioni significative nel peso, atti di autolesionismo". Con la mozione si invita l’amministrazione a "fare campagne di sensibilizzazione verso questo problema e a istituire un tavolo di lavoro per monitorare la situazione nella nostra città".