Un tamponamento tra quattro automobili

Tamponamento fra quattro auto sulla Castiglionese, vicino a Ponti di Badia, di fronte al chiosco di frutta e verdura. Quattordici le persone che erano a bordo delle tre auto. L’incidente è accaduto intorno alle 13 di ieri, da chiarire rimane comunque la dinamica mentre i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale e dai carabinieri di Castiglione. Le auto coinvolte sono state una Mercedes, che non ha avuto danni ed è ripartita, le altre auto sono una Peugeot, una 500 e un’Alfa Romeo. Sei le persone ferite, nessuna in maniera grave. La strada è rimasta chiusa a lungo e si sono formate lunghe file. Scontro tra scooter e bicicletta invece ieri mattina a Santa Liberata. Il conducente dello scooter è un uomo di 56 anni ed è stato portato in codice 2 al Misericordia. Il ciclista, uomo di 67 anni, in codice 1 ad Orbetello. Sul posto Misericordia, Cri di Capalbio, carabinieri, Municipale di Orbetello e Porto Santo Stefano.