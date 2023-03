"Un successo il teatro comico"

Grande successo per la seconda esibizione della Liber Pater al secondo appuntamento della rassegna di Teatro Comico ospita la Compagnia Teatro degli Scompagnati presso la Sala San Bernardino con "L’acqua cheta" che si è svolta domenica scorsa alla Sala San Bernardino. "Un successo che coniuga cultura e spettacolo– ha detto il presidente dell’associazione Alessandra De Vita – e si sposano perfettamente a Massa Marittima. La dimostrazione è nella grande partecipazione di pubblico che si è avuta". Arriva ora il terzo appuntamento a Massa Marittima, domenica alle 17.30 sempre alla sala San Bernardino dove si terrà lo spettacolo teatrale "Pettegolezzi & Misteri". Si tratta di una commedia brillante in due atti un scena Maria Antonietta Atticciati, Floriana Carbone, Alessandra De Vita, Franco Fedeli, Andrea Franceschi, Giorgio Petri, Claudia Tagliaferri, Annarita Tiezzi, Romina Zago, con la partecipazione straordinaria di Carlo e Miria, per la regia di Massimiliano Gracili. Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza a organizzazioni e associazioni che operano in maniera attiva e socialmente utile sul territorio.