"Un sostegno vero per chi vive in zone disagiate"

Il "Camper della salute" è un progetto sperimentale partito dal Comune di Massa Marittima. "Questa iniziativa – dice il presidente del Coeso e sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini – serve a portare servizi ed informazioni a tutti, anche a chi vive distante dai centri urbani. Siamo partiti dalle frazioni proprio per questo motivo: per andare in contro a chi magari ha difficoltà a spostarsi dal proprio paese o a chi è più anziano". "Il nostro obiettivo – dice Tania Barbi, direttrice del Coeso – è aiutare chi vive in luoghi lontani appartenenti al nostro distretto. Non possiamo trascurarli. Abbiamo individuato le zone insieme alle associazioni di volontariato e ai sindaci che sono loro che rispondono in prima linea ai bisogni dei cittadini. Bisogna ringraziare il finanziamento della Regione, la collaborazione con l’Asl e tutte le associazioni di volontariato per questa iniziativa". "Una collaborazione importante, quella tra Asl e Coeso – dice il direttore generale dell’Asl Antonio D’Urso –, perché mira alla salute di tutto il territorio. Se il progetto funzionerà, cercheremo anche di estenderlo e potenziarlo".