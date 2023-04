Un solo biglietto per entrare in tre musei

Tanti musei, tutti accessibili con unico biglietto. Arcidosso punta a una Pasqua all’insegna del turismo culturale e a partire da oggi introduce il biglietto unico per tutti i poli museali del comune. I visitatori che giungeranno ad Arcidosso potranno effettuare un percorso museale che si snoda nel centro storico medievale attraverso tre sedi differenti che vanno dalla storia alle tradizioni, dalla psicologia alla spiritualità. Il biglietto unico da accesso al polo museale del Castello. Qui le stanze ospitano il museo delle armi, quello dedicato a David Lazzaretti e quello dedicato al paesaggio Medievale.

Nei locali della ex cancelleria invece è presente il Maco (museo di arti e culture orientali). In più è possibile accedere alla torre Aldobrandesca. Alle porte del Castello si trova invece il Ga.Mu. Artereastra, un altro luogo molto originale cui su può accedere con il biglietto unico e dove arte, realtà e astrazione danno vita a una galleria di "psico-arte". Il Ga.Mu. è un "Viaggio" con 12 fermate basato sulla consapevolezza del sé dove, attraverso l’interazione, le opere mettono in stretta relazione lo spettatore con sé stesso al fine che diventi autore ed attore della propria scena. In una delle fermate è in visione il metodo "Pitopì", un metodo didattico per le scuole dell’infanzia. Audioguida con QR code.

In via Talessese, sempre. nel centro storico, si trova infine la "Casa dei secchi e dei Triachi", un museo etnografico nato con lo scopo di valorizzare e rendere fruibili i segni del passato rurale e artigiano della montagna Amiatina. Raccoglie oggetti, attrezzi, immagini e didascalie che riguardano la cultura contadina e del bosco, i vecchi mestieri, la casa, le tradizioni, la vita di ogni giorno, in un periodo di tempo che da metà ‘800 a metà ‘900.