Un romanzo a fumetti sul ‘Caso Lattes’

Porto Santo Stefano, giugno 1906. Azzaria Lattes, sindaco ebreo di Monte Argentario, viene trovato morto davanti al portone di casa, con una pallottola piantata in testa. Si apre così "Il caso Lattes", un romanzo a fumetti realizzato da Marco Consentino, Gualtiero Della Monaca e Carlo Rispoli che oggi alle 21 gli autori presenteranno al Centro Studi intitolato a don Pietro Fanciulli, in via Scarabelli. Così come l’omonimo romanzo dello stesso Della Monaca, uscito nel 2011, il racconto grafico si basa su un caso giudiziario realmente avvenuto. Corrispondono al vero, quindi, i nomi dei protagonisti, gli orari ferroviari, le prove documentali, le coincidenze di tempi e luoghi, la topografia, le attività commerciali e le condizioni meteorologiche. Tutto messo insieme attraverso un’opera di ricerca nel corso della quale gli autori hanno scandagliato archivi storici e anagrafici, intervistando anche eredi e pronipoti delle persone coinvolte. "Il solo personaggio di fantasia – spiegano gli autori – è il commissario Ginanneschi, una figura di investigatore indispensabile per offrire una narrazione credibile dell’incalzare degli eventi". Il risultato è un romanzo giallo, che racconta con dovizia di particolari un caso realmente avvenuto, affidandosi però a un protagonista di fantasia, che si muove sullo sfondo accuratamente ricostruito di quello che era Porto Santo Stefano agli inizi del secolo scorso.

Riccardo Bruni