Un romantico Ciajkovskij protagonista stasera a Cinigiano al Piano Festival dell'Amiata

L’appuntamento di oggi dell’Amiata Piano Festival, 18ma edizione, sarà dedicato ad alcune delle pagine più romantiche di Ciajkovskij grazie al trio internazionale Stradivarius, tra i massimi interpreti della musica da camera russa nel mondo (da "Souvenir d’un lieu cher" op. 42 per violino e pianoforte: n. 1 "Méditation", da Sei pezzi op. 51 per pianoforte: n. 6 "Valse sentimentale", Pezzo capriccioso in si minore op. 62 per violoncello e pianoforte, Valse-Scherzo in do maggiore op. 34 per violino e pianoforte, Trio per violino, violoncello e pianoforte in la minore op. 50). L’appuntamento è alle 19 al forum Fondazione Bertarelli.

Domani sarà invece la volta del Grand Tour Beethoven, cioè il progetto ideato dal genio di Louis Lortie per l’integrale delle sinfonie beethoveniane nella trascrizione per pianoforte virtuoso di Franz Liszt. La seconda e la meravigliosa settima saranno presentate da due giovani di grandissimo talento: il ventisettenne italiano Alex Trolese e il trentenne tedesco-israeliano Ido Ramot, già enfant prodige che debuttò a soli nove anni con la Johannesburg

Symphony Orchestra.

Chiuderà il week-end il tributo a Leonard Bernstein e alle pagine più famose dell’american songbook con il Gabriele Coen Jazz Quintet. Ogni concerto prevede, nell’intervallo, un momento di degustazione con i vini della cantina Collemassari Wine Estates e assaggi dei prodotti tipici del territorio.