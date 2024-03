Un "Recruiting day" per analista di gestione

"Recruiting day" per un posto di apprendista bi analyst a Grosseto. La qualifica professionale richiesta è quella di analista di gestione. La risorsa, in affiancamento a personale esperto, al fine di conoscere i processi aziendali nella loro totalità, la cultura e i valori dell’azienda, sarà progressivamente inserito nel reparto, svolgendo le seguenti mansioni: migliorare l’attività produttiva e statistica, lavorando sul gestionale dell’azienda e dei committenti e interfacciandosi con il comparto IT, inserendo dati informatici e utilizzando i software aziendali per le analisi dei dati, calcolare le performance aziendali legate ai prodotti gestiti durante l’attività di collection, creare e sviluppare la reportistica aziendale. La tipologia contrattuale è quella di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati ambosessi, la preselezione si svolgerà domenica 17 marzo e il codice del Centro per l’impiego di Grosseto è GR216831.