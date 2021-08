In questi giorni sta catalizzando tutte le attenzioni il maxi rave party organizzato vicino al lago di Mezzano, al confine tra Lazio e Toscana ma in realtà, nei giorni di Ferragosto un’altra festa illegale si sarebbe svolta anche sul monte Amiata. A denunciarlo è Guendalina Amati, esponente di Fratelli d’Italia e consigliere comunale ad Arcidosso. L’evento si sarebbe svolto il 14 e...

In questi giorni sta catalizzando tutte le attenzioni il maxi rave party organizzato vicino al lago di Mezzano, al confine tra Lazio e Toscana ma in realtà, nei giorni di Ferragosto un’altra festa illegale si sarebbe svolta anche sul monte Amiata. A denunciarlo è Guendalina Amati, esponente di Fratelli d’Italia e consigliere comunale ad Arcidosso. L’evento si sarebbe svolto il 14 e 15 agosto, tra il Primo Rifugio (Abbadia San Salvatore) e il bivio che conduce a Pescina (frazione del comune di Seggiano), un territorio di confine tra la provincia di Siena e quella di Grosseto. "Per due giorni è stato permesso a circa 600 persone di ballare dentro ai nostri boschi, indisturbati – denuncia Amati –. Capisco che 600 sono pochi in confronto ai 10 mila presenti al rave del lago di Mezzano, ma sarebbe bene che la smettessimo di far finta di nulla". Proprio a Ferragosto, tra Castel del Piano e Seggiano, tre ragazzi sono stati coinvolti in un incidente d’auto, stando a quanto dichiarato da Amati, e provenivano dalla festa illegale in corso sul monte. "I ragazzi coinvolti nell’incidente avvenuto tre giorni fa tra l’Amiata e Seggiano provenivano dal rave amiatino – dice Amati –. Fortunatamente qui non c’è scappato il morto". L’esponente di Fratelli d’Italia, guardando quanto accaduto sull’Amiata e osservando l’evento che si sta svolgendo vicino ai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano sottolinea che il depauperamento delle forze dell’ordine sui territori periferici degli ultimi anni può provocare disagi e creare zone incontrollate. "Dobbiamo considerare che le forze dell’ordine a presidio del territorio – dice- sono una sicurezza per gli abitanti e per il territori stessi. In questi giorni c’è molta attenzione nei confronti del grande rave party: non è che la maggior parte delle forze dell’ordine che controllano la nostra montagna sono impegnate a controllare la grande festa illegale, a discapito di noi cittadini?". N.C.