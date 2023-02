Un raro anfibio da proteggere

Nuovi siti di riproduzione per il piccolo anfibio del Giglio, il Discoglosso sardo grazie al posizionamento di alcune piccole strutture. Il discoglosso, come tutti gli anfibi, cerca ristagni per deporre le uova, ma il successo nella riproduzione è fortemente penalizzato dalla siccità o dai cambiamenti drastici delle zone in cui vive. L’obiettivo è quello di realizzare alcuni piccoli stagni artificiali nei quali consentire all’acqua di permanere nei mesi primaverili e soprattutto in quelli estivi. Sono praticamente ultimate le due vasche in mattoncini e cocciopesto realizzate a Giglio Castello, in adiacenza ai fontanili storici. Nell’interno e sulla costa è già stato trasportato il materiale per la riqualificazione dei punti d’acqua e nei prossimi due mesi personale esperto andrà a completare i lavori creando nuove forme, simili alle pozze naturali, all’interno delle quali, con la primavera in arrivo, potranno nuotare i girini.