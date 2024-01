Un raggio di luce per la laguna. Gestione, la Commissione ambiente approva il testo per il Consorzio

Approvato all’unanimità in Commissione Ambiente il testo base unitario della Proposta di Legge che istituisce il Consorzio della laguna di Orbetello.

A dirlo sono i deputati grossetani Fabrizio Rossi (Fdi), primo firmatario e relatore del testo, e Marco Simiani (Pd), capogruppo in Commissione ambiente, autore della proposta di legge presentata nell’ottobre 2022.

"Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti con l’approvazione del testo unificato della PdL – commenta Rossi – frutto della convergenza in un unico documento dei vari testi presentati dai gruppi parlamentari. Adesso l’iter proseguirà con audizioni, per poi arrivare, salvo eventuali emendamenti al voto finale in commissione Ambiente".

"Il testo base che abbiamo votato e quindi approvato all’unanimità oggi traccia davvero un solco sulla risoluzione dell’annosa e travagliata gestione straordinaria della laguna di Orbetello che si protrae da oltre trent’anni. Noi tutti sappiamo bene – prosegue il parlamentare di FdI, – quanto la laguna orbetellana rappresenti una delle eccellenze non solo della Maremma, ma dell’Italia intera dal punto di vista economico, ambientale e naturalistico, per via suo particolarissimo e unico ecosistema. Sono davvero soddisfatto di aver contributo, con l’approvazione del testo base, a poter scrivere una nuova pagina nella storia della laguna di Orbetello, e di quello che ruota attorno al nostro territorio. Un ringraziamento ai colleghi commissari e agli uffici per il lavoro svolto, nella trasparenza e condivisione".

"L’approvazione all’unanimità, in Commissione Ambiente della Camera, di un testo base condiviso sulla gestione della Laguna di Orbetello è un atto significativo che sblocca finalmente l’iter di un provvedimento fermo da mesi – dice Marco Simiani –. Mi auguro adesso che la maggioranza rispetti fino in fondo gli impegni assunti che la legge venga approvata rapidamente, in sede legislativa e senza modifiche emendative. La laguna è un territorio fragile e prezioso: necessita di una gestione ordinaria che sia capace di realizzare opere di prevenzione e manutenzione".