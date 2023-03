Un protocollo regionale per tutelare e valorizzare i ’Maggerini’

Domenica a Buti (PI), alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani sarà firmato un protocollo per la valorizzazione del canto del maggio, dell’ottava rima e della poesia estemporanea. Saranno presenti anche tre i gruppi canori in rappresentanza del comune di Roccastrada; l’associazione "Sergio Lampis Improvvisar cantando" di Ribolla, il gruppo dei "Maggerini Torelli Maremmani" di Ribolla ed il "Coro Sedici Agosto" di Roccatederighi. L’intesa è stata promossa dalla Compagnia del Maggio Pietro Frediani di Buti ed ha lo scopo di favorire e promuovere azioni di salvaguardia e trasmissione del patrimonio culturale storico e tradizionale del territorio toscano tramite progetti, manifestazioni, studi ed eventi. "Conservare la memoria degli usi e delle abitudini storiche e tradizionali del territorio - queste le parole dell’assessore Emiliano Rabazzi - costituisce un valido strumento per comprendere la contemporaneità e gettare le basi affinché questi valori e queste abitudini possano far maturare processi di crescita e sviluppo della società. Le forme espressive del canto del maggio, della poesia estemporanea e dell’ottava rima costituiscono un unicum nel panorama culturale del territorio regionale e nazionale, pertanto è compito delle istituzioni cercare di mantenerle e diffonderne la conoscenza per un’offerta didattica, formativa e culturale di elevato livello". Per i tre gruppi del comune di Roccastrada che aderiranno al protocollo, si tratta di un significativo riconoscimento, infatti nella realtà territoriale di Roccastrada è fortemente radicata la tradizione del canto estemporaneo in ottava rima ed il canto del maggio, una caratteristica espressione della cultura popolare - in particolare del mondo contadino - che è rimasta viva nel tempo e che si traduce durante il corso dell’anno in eventi e manifestazioni canore molto apprezzate.