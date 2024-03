Un progetto per gestire la scuola di musica

L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore interessati a partecipare ai tavoli di coprogettazione finalizzati alla sottoscrizione di una convenzione di un progetto di "gestione scuola di musica". Per presentare domanda c’è tempo fino all’11 marzo. In particolare si tratta di organizzare attività volte a valorizzare sul piano culturale l’insegnamento musicale nelle sue più svariate accezioni, favorendo attività di carattere formativo e documentario intorno agli aspetti della problematica musicale, superando la formalità della divisione tra i generi in rapporto alle istanze del territorio, veicolando la cultura musicale nelle forme di ricerca ed espressione musicale dai centri qualificati verso la periferia e a promuovere le iniziative atte a rendere accessibile tale cultura, attraverso laboratori e convegni. Per conoscere requisiti, informazioni e quanto altro relativo all’avviso e a come partecipare, la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio.