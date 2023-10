Un progetto che funziona: "PortArgentario" con quasi 10mila turisti

Ultimi scali del 2023 delle navi da crociera per il progetto PortArgentario. La stagione si chiude così con quasi 10mila ospiti in totale nei 43 arrivi. E il prossimo anno saranno ben 63.

Ieri hanno fatto bella mostra nelle acque del promontorio le ultime due imbarcazioni della stagione. Era inizialmente previsto uno scalo a Porto Ercole con la Seadream 1 e uno a Porto Santo Stefano, con la Seadream 2. A causa del forte vento entrambi i comandanti hanno invece optato per rimanere in rada a nord, nello specchio acqueo di Porto Santo Stefano. Due navi gemelle di 104 metri di lunghezza con poco meno di 100 passeggeri a bordo a testa. Sono arrivate domenica intorno alle 22, ma hanno iniziato le operazioni di sbarco dei clienti ieri intorno alle 8, mentre sono salpate per il resto della loro crociera nel Mediterraneo una alle 18 e l’altra alle 23. Due navi lussuose di livello medio-alto battenti bandiera Bahamas, della compagnia Seadream Yacht Club. Alcuni passeggeri hanno noleggiato biciclette e hanno fatto giri per il territorio (alcuni anche a piedi), mentre altri hanno fatto degustazioni di vino in alcune cantine della Maremma. "I passeggeri scendono e portano economia di zona – dice il direttore di PortArgentario Fabrizio Palombo –. Noi dobbiamo essere bravi a migliorare la nostra assistenza e la nostra accoglienza. Stiamo lavorando con il Comune per aprire un centro di dimostrazione e degustazione in prossimità del porto, ad esempio nel centro studi Don Pietro Fanciulli. Il bilancio di quest’anno è più che positivo, abbiamo notevolmente aumentato gli arrivi e fidelizzato tante Compagnie. La prova è che per l’anno prossimo ci sono già 63 scali in programma e abbiamo già tante prenotazioni anche per il 2025. Facendo una valutazione costi-benefici vediamo che, come impatto ambientale, non abbiamo avuto nessun problema. I passeggeri si sono sparsi sul territorio e i commercianti e i ristoratori sono contenti, molti comprano anche souvenir".

Il passo successivo è migliorare l’accoglienza. "Dobbiamo sensibilizzare gli operatori commerciali e turistici – aggiunge Palombo – che, conoscendo con largo anticipo le date, possono programmare apposite aperture. Abbiamo partecipato al Sea Trade di Amburgo, mentre venerdì saremo all’Italian Cruise Day a Taranto".

Andrea Capitani