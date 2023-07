Un primo cittadino anomalo

Luigi de Magistris è stato anche sindaco di Napoli, la sua città, per dieci anni. Non ci pensava proprio, ma la sua elezione avvenne nella primavera del 2011 a furor di popolo. Quindi lasciò il Parlamento europeo e prese il posto di Rosa Russo Iervolino. A convincerlo fu prima suo fratello Claudio, poi anche alcuni personaggi come Vendola con il quale a Bagnoli, nell’estate 2010, partecipò ad un’iniziativa che gli fece pensare alla possibilità di presentarsi, e Antonio di Pietro che l’aveva introdotto nel mondo della politica. Ma accettò a suo modo, con una campagna elettorale anomala, irripetibile, rivoluzionaria, basata sulla scelta d’amore per Napoli e i napoletani. Lo slogan fu "Napoli è tua", nessun apparentamento solo la promessa e l’obiettivo di "rompere il sistema" in una città che doveva ritrovarsi. La politica ufficiale sorrideva, l’avversario, l’imprenditore Gianni Lettieri, già presidente dell’Assoindustriali di Napoli, sostenuto da Berlusconi, era favoritissimo. Ma i napoletani al ballottaggio attribuirono a De Magistris il 70% dei voti. De Magistris vinse, beffando anche quelli che nell’Italia dei Valori ( Di Pietro a parte anche se non si impegnò molto) non vedevano bene il trionfo del nuovo compagno di partito, un concorrente troppo determinato.