Un presidente "factotum" Ha anche costruito il carro

Il rione Centro è uno degli storici rioni del carnevale di Follonica: i suoi colori sono bianconeri e il presidente è Silvia Gani. Il vicepresidente del rione è Daniele Bugiani. La reginetta, come detto, è la giovanissima Eleonora Verdini, 16 anni.

I costruttori del carro "Le Malelingue" sono Stefano Barbi e Silvia Gani (cartapesta e polistirolo), Daniele Bugiani, Vittorio Gori e Luca Fedeli (saldatori e movimenti del carro), Valentina Bindi (economa), Maria Rita Aloisi (scenografie e trucco), Marco Portoghese (coreografie), Lucia Masini, Deanna Salvadori, Giovanna Lariccia, Rosanna Giannotti (sartoria).

Gli sponsor sono Valentina Bindi, musiche Michele Carusi, trattorista Luca Fedeli, parrucchiera New Look Rosy. I pittori sono invece Lucia Masini e Valentina Bindi. Sono loro che hanno colorato e reso accattivante il carro che ha già effettuato la prima sfilata a Follonica. "Vorrei fare i complimenti a tutti i volontari del nostro rione - ha detto il presidente Silvia Gani, sempre molto convinta del lavoro che ha fatto prima delle sfilate - in questi mesi invernali hanno lavorato alacremente per rendere il carro sempre più bello. Speriamo che la competizione sia sana e che vinca il migliore. L’importante sarà che tutte le persone si divertano e che il nostro carnevale torni ad essere uno degli eventi della città. In questi due anni di assenza dovuti al Covid ne sentivamo la mancanza e speriamo adesso di non fermarsi più".