Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Grosseto
CronacaUn pranzo pieno di ricordi. Tutti sullo stesso ’treno’
26 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Un pranzo pieno di ricordi. Tutti sullo stesso ’treno’

I ’Ragazzi dei palazzi dei Ferrovieri’ si sono ritrovati per il tradizionale appuntamento che va avanti ormai da oltre dieci anni. Già fissato il prossimo.

Il gruppo dei ’Ragazzi dei palazzi dei Ferrovieri’ che hanno partecipato al pranzo

Il gruppo dei ’Ragazzi dei palazzi dei Ferrovieri’ che hanno partecipato al pranzo

Per approfondire:

Si sono ritrovati di nuovo i ’Ragazzi dei palazzi dei Ferrovieri’ confermando un appuntamento a pranzo che va avanti ormai da oltre dieci anni.

L’incontro si è svolto in un clima di grande emozione e amicizia, con la presenza di numerosi partecipanti provenienti non solo dalla città, ma anche da altre zone della Toscana e da diverse regioni italiane. Durante il pranzo non sono mancati aneddoti e racconti legati a ’La Vaporiera’, il giornalino che negli anni giovanili fu ideato e realizzato da Antonino Vella e Giuseppe Boccuni: una pubblicazione nata quasi per gioco tra i ragazzi viaggiatori, che diventò presto il simbolo di creatività e comunità.

È stato sottolineato come alcuni dei fidanzamenti nati in quegli anni siano diventati matrimoni duraturi, oggi arricchiti da figli e anche da nipoti. A testimonianza di quanto quelle amicizie nate sui banchi di scuola e nei vagoni del treno abbiano saputo resistere al tempo, trasformandosi in storie di vita condivise.

Il pranzo si è concluso con il consueto clima di festa e con l’impegno a rivedersi anche il prossimo anno, per mantenere viva una tradizione che non è soltanto un momento conviviale, ma anche un modo per celebrare la memoria collettiva della comunità ferroviaria follonichese.

© Riproduzione riservata