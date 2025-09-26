Un pranzo pieno di ricordi. Tutti sullo stesso ’treno’

Si sono ritrovati di nuovo i ’Ragazzi dei palazzi dei Ferrovieri’ confermando un appuntamento a pranzo che va avanti ormai da oltre dieci anni.

L’incontro si è svolto in un clima di grande emozione e amicizia, con la presenza di numerosi partecipanti provenienti non solo dalla città, ma anche da altre zone della Toscana e da diverse regioni italiane. Durante il pranzo non sono mancati aneddoti e racconti legati a ’La Vaporiera’, il giornalino che negli anni giovanili fu ideato e realizzato da Antonino Vella e Giuseppe Boccuni: una pubblicazione nata quasi per gioco tra i ragazzi viaggiatori, che diventò presto il simbolo di creatività e comunità.

È stato sottolineato come alcuni dei fidanzamenti nati in quegli anni siano diventati matrimoni duraturi, oggi arricchiti da figli e anche da nipoti. A testimonianza di quanto quelle amicizie nate sui banchi di scuola e nei vagoni del treno abbiano saputo resistere al tempo, trasformandosi in storie di vita condivise.

Il pranzo si è concluso con il consueto clima di festa e con l’impegno a rivedersi anche il prossimo anno, per mantenere viva una tradizione che non è soltanto un momento conviviale, ma anche un modo per celebrare la memoria collettiva della comunità ferroviaria follonichese.