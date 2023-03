Un pranzo molto speciale: è contro la violenza

Dopo l’arrivo a Caldana delle "olandesine" , arrivate per imparare a preparare e cucinare i tortelli sotto la guida di Sandro Signori, ecco che si ricorre a questa leccornìa per la lotta alla violenza sulle donne. Nella frazione di Grilli, la Proloco organizza per domenica un pranzo aperto a tutti coloro che vorranno dare una mano a questa iniziativa.

La Proloco, in collaborazione con la Commissione comunale Pari Opportunità presieduta da Silvia Muratori, inaugurerà all’interno del parco una "Panchina Rossa".

Dopo la cerimonia del taglio del nastro, tutti a tavola negli ambienti usati per le sagre dove oltre ai tortelli saranno preparate altre specialità maremmane. Gran parte del ricavato sarà poi destinato all’impegno verso la lotta contro la violenza sulle donne.

Roberto Pieralli