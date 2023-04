Un posto per ricominciare: i progetti per una casa rifugio tra sogni e realtà

"Un posto per ricominciare. Progetti per una casa rifugio tra sogni e realtà" è l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico Bianciardi con l’obiettivo di immaginare un luogo dove ospitare le donne vittime di violenza e i loro figli per ricominciare una nuova vita. Il tema della mostra, che accoglierà anche i lavori grafico-pittorici degli studenti di 5^A a indirizzo Arti Figurative dello stesso Liceo Artistico, ha l’obiettivo di rappresentare l’impegno sociale e diventare un veicolo e un’opportunità per promuovere un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne. I concept ideativi esposti scaturiscono da un progetto che le classi 4^A e 5^A dell’Indirizzo Architettura del Liceo Artistico Bianciardi hanno svolto quest’anno in collaborazione con il Centro Antiviolenza "Olympia de Gouges" di Grosseto. Guidati dalle professoresse Marta Rabagli, Manola Rosati, Francesca Amore, Fabiola Del Noce, gli studenti hanno progettato una casa rifugio pensata per accogliere le donne vittime di volenza e i loro figli. Studenti e insegnanti accoglieranno la cittadinanza e le istituzioni che vorranno intervenire oggi alle 16 a Grosseto, alla Galleria d’Arte "il Quadrivio" in viale Sonnino 100, la mostra sarà visitabile fino a domenica 30 tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.